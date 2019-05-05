السعودية اليوم / سفير المملكة لدى نيجيريا يشارك في حفل إطلاق ترجمة القرآن الكريم للغة "الإغبيرا" النيجيرية



أبوجا 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، اليوم، في الحفل الذي أقامته الحكومة المحلية لولاية كوجي النيجيرية بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة (الإغبيرا) التي ينطق بها أكثر من ثلاثة ملايين نيجيري.

وأوضح السفير بوسطجي في كلمة له خلال حفل أقيم بهذه المناسبة أن المملكة العربية

وأوضح أن المجمع يعتني بكتاب الله العظيم بمختلف شؤونه وعلومه، ويحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، وعمل المجمع على إصدار ما مجموعه 311882269 نسخة من القرآن الكريم حتى عام 2019م، وترجمة معانيه إلى أكثر من 70 لغة

في العالم منها 18 لغة أفريقية.

وأعرب ممثل حكومة ولاية كوجي الدكتور عبدالمؤمن أحمد أوكارا من جانبه في كلمة له عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على كل ما يقدمانه لخدمة بلاد الحرمين الشريفين خاصة وللدول الإسلامية والمسلمين في أرجاء المعمورة عامة، سائلاً الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهما.

وفي نهاية الحفل قدم السفير عدنان بوسطجي 500 نسخة من القرآن الكريم هدية إلى المسجد المركزي في ولاية كوجي النيجيرية.

// انتهى //

01:14ت م

0130



أبوجا 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، اليوم، في الحفل الذي أقامته الحكومة المحلية لولاية كوجي النيجيرية بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة (الإغبيرا) التي ينطق بها أكثر من ثلاثة ملايين نيجيري.وأوضح السفير بوسطجي في كلمة له خلال حفل أقيم بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – تولي القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا وذلك في إطار خدمة الإسلام والمسلمين الذي دأبت عليه المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، مشيرًا إلى أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة يعد إنموذجًا سعوديًا مشرفًا في العناية بالقرآن الكريم.وأوضح أن المجمع يعتني بكتاب الله العظيم بمختلف شؤونه وعلومه، ويحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، وعمل المجمع على إصدار ما مجموعه 311882269 نسخة من القرآن الكريم حتى عام 2019م، وترجمة معانيه إلى أكثر من 70 لغةفي العالم منها 18 لغة أفريقية.وأعرب ممثل حكومة ولاية كوجي الدكتور عبدالمؤمن أحمد أوكارا من جانبه في كلمة له عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على كل ما يقدمانه لخدمة بلاد الحرمين الشريفين خاصة وللدول الإسلامية والمسلمين في أرجاء المعمورة عامة، سائلاً الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهما.وفي نهاية الحفل قدم السفير عدنان بوسطجي 500 نسخة من القرآن الكريم هدية إلى المسجد المركزي في ولاية كوجي النيجيرية.// انتهى //01:14ت م0130

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