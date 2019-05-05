السعودية اليوم / مصرع قيادات حوثية والعشرات من عناصر المليشيا في شمال محافظة الضالع اليمنية



عدن 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

لقيت قيادات من مليشيا الحوثي الانقلابية وعناصر آخرين مصرعها في معارك مع الجيش اليمني في شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين حيث أجبر الجيش المسلحين الحوثيين على الفرار بعد خسارتهم العشرات من العناصر والعتاد الحربي، حسب ما أورده موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

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