بالصور.. بلدية القفل بالحد الجنوبي تكثف جولاتها الرقابية قبل شهر رمضان

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان

كثفت بلدية مركز القفل بالحد الجنوبي حملاتها التفتيشية على المراكز والمطاعم والمحلات، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”، والتي أطلقتها أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها.

وكشف محمد بن حسن الحامظي، رئيس بلدية القفل، أنه تم مصادرة العديد من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وطبقت اللوائح والأنظمة بحق أصحاب المحلات المخالفة.

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كما دعا المواطنين للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم الموحد 940.