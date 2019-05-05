11 ريالا متوسط تكلفة الوجبة المدرسية في 8 دول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل منال سجيني - مكة المكرمة

أكدت مؤسسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية أن توفير الأطعمة الصحية في المدرسة يعد ضروريا لطلبة أكثر فعالية، وله دور كبير في تحسين الدرجات ويقظة الطالب أثناء اليوم الدراسي.

وتشكل الوجبة المدرسية نحو ثلث غذاء الطالب في اليوم، وتمنحه دعما تعليميا قويا بتحسين سلوكه ورفع قدرته على التركيز والأداء الأكاديمي، وتسهم في تحسين الصحة ومكافحة السمنة والحد من الجوع في بقية اليوم.

وجدت »مكة« أن كثيرا من الدول تظهر اهتمامها بالوجبة المدرسية من خلال توفير وجبات صحية بتكلفة منخفضة أو مجانية وتحظر تقديم الوجبات المصنعة، وذلك بالمقارنة بين ما تقدمه ثماني دول كوجبة مدرسية حسبما أوردته مواقع حكومية وتعليمية رسمية، وفقا للمعايير التالية:

1 إعداد الوجبات

2 آلية توزيع الوجبات

3 جودة الأغذية ومكوناتها

4 التكلفة

5 الطلاب ذوو الدخل المنخفض

المملكة المتحدة (إنجلترا)

1- تقرر هيئات إدارة المدارس كيفية تنظيم الوجبات بما فيها توقيت ومدة الاستراحة.

2- تقدم وجبة غداء وأحيانا توفر وجبة إفطار بعد الأندية المدرسية في منتصف الصباح في فترة استراحتها مدتها بين 30 و60 دقيقة.

3- تشمل لحوما ودواجن عالية الجودة وفواكه وخضراوات وخبزا وحبوبا، ويمنع تقديم المشروبات مع سكر مضاف ورقائق البطاطس والشوكولاته والحلويات.

4- من سن 4 إلى 7 مجانا، وجنيهان إسترلينيان في اليوم لوجبة من طبقين (10 ريالات)، والحليب وقطع الفواكه تقدم مجانا.

5- الحصول على وجبات مدرسية مجانية طوال فترة التعليم الإلزامي.

فرنسا

1- تعد في المطبخ المركزي بالمدرسة أو من خلال شركة تقديم طعام وتقدم ساخنة أو باردة.

2- تقدم وجبة الغداء خلال فترة استراحة مدتها 30 دقيقة على الأقل.

3- تشمل 4 أو 5 أطباق مختلفة تشمل طبقا رئيسا وطبقا جابنيا ومنتجات الألبان بحسب عمر واحتياج التلاميذ.

4- قيمة الوجبة 3.5 جنيهات إسترلينية (17 ريالا) والمياه والخبز مجانا.

5- حصول العائلة على مساعدات لدفع تكاليف الوجبات المدرسية.

ألمانيا

1- تحدد كل ولاية اتحادية بالاتفاق مع مدير ومجلس إدارة المدرسة الجهة التي ستتولى مهام تقديم الوجبات.

2- تقدم وجبة الغداء بعد الحصة الخامسة أي بين الساعة 12:30 والساعة الثانية، خلال استراحة تتراوح مدتها من 60 دقيقة إلى 90 دقيقة.

3- تشترط أن يتوفر ما لا يقل عن 10% من الأغذية العضوية في الوجبة.

4- قيمة الوجبة 3.5 يوروهات (15 ريالا) والفواكه والخضراوات مجانية لثلاثة أيام في الأسبوع.

5- الحصول على مساعدة مالية من الرعاية الاجتماعية.

البرتغال

Advertisements

1- تعد الوجبات في المدرسة أو بعقد امتياز لشركة تموين.

2- تقدم وجبة غداء يوميا ووجبة عشاء إضافية خلال الفصول المسائية.

3- يجب أن تستوفي متطلبات المديرية العامة للتربية والقواعد العامة للنظافة وسلامة الأغذية ولوائح الاتحاد الأوروبي، حيث تتكون الوجبة من الخضراوات والفواكه والحساء واللحوم أو الدواجن الطازجة والخبز والمياه.

4- قيمة وجبة الغداء للأطفال دولاران (7.5 ريالات) والحليب مجاني للطلبة من الصف الأول حتى الرابع ابتدائي، وبقية المراحل الدراسية 2.25 دولار (8.4 ريالات).

5- وجبات مجانية أو مدعومة جزئيا.

اليابان

1- تعد داخل المدرسة.

2- استراحة غداء مدتها 50 دقيقة للأطفال أقل من 12 عاما، و45 دقيقة لطلاب الثانوية.

3- يقدر مجلس التعليم أنواع وكميات الطعام بحسب عمر الطالب، ويلزم بتوفير أدوات أكل جذابة، وأن تكون أطعمة نموذجية تشمل الحساء والخضراوات والأرز والحليب.

4- تدفع عائلة الطالب ثلث تكلفة الوجبة بتكلفة 3000 ين في الشهر (100 ريال) وتمول الحكومة جميع التكاليف الأخرى.

5- توفير دعم رعاية بتخفيض قيمة الوجبات.

هونج كونج

1- تعد من قبل موردي الأغذية المدرسية وترسل للمدارس ساخنة نظرا لضيق المساحة.

2- تقدم وجبة غداء في الفصول أو إحدى القاعات خلال فترة استراحة مدتها ساعة.

3- تلزم وزارة الصحة المدارس بتوفير وجبات تحتوي على الحبوب والخضراوات واللحوم بنسب ملائمة للطلاب.

4- متوسط الوجبة نحو 55 دولارا هونج كونجيا (26 ريالا).

5- تمنح إدارة الرعاية الاجتماعية دعما ماليا يتراوح بين 400 و1200 دولار هونج كونجي شهريا (بين 190 و573 ريالا) بحسب دخل الأسرة.

البرازيل

1- يعد برنامج الوجبات المدرسية الوطني وبلديات الولايات مسؤولين عن اختيار الأطعمة ومراقبة جودتها واختيار إعدادها في مطبخ المدرسة أو في أماكن خارجية.

2- ينقسم اليوم الدراسي إلى ثلاث فترات نظرا لعدد الطلاب الكبير، فيحصلون على فترة استراحة لتناول وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء بحسب الفترة.

3- تطبق سياسة استخدام منتجات زراعية عضوية محلية بنسبة 30% من الوجبة مع وضع قيود في استخدام السكر والملح والدهون المشبعة وتقديم الأغذية المصنعة.

4- تتراوح بين 0.19 و0.56 دولار للوجبة الواحدة (0.7 وريالين).

5- تدعم الحكومة برنامج الوجبات المدرسية لتوفير وجبات مجانية لأكثر من 576 ألف طالب في المرحلة الابتدائية سنويا.

الولايات المتحدة

1- تدير المدارس برنامج الوجبات الخاص بها بتعاقدها مع إحدى كبريات شركات الأغذية والتموين وتحضير الوجبات الساخنة في المطابخ المركزية للمدرسة.

2- تقدم غالبا وجبة غداء في فترة استراحة مدتها ساعة لطلاب المرحلة الابتدائية، و30 دقيقة للمرحلة الثانوية.

3- تضمن معايير التغذية الفيدرالية أن تكون هذه الوجبات ضمن مستويات السعرات الحرارية المناسبة للعمر، وتحد من الدهون غير الصحية والصوديوم، وتشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين والحليب.

4- قيمة الوجبة الواحدة للمرحلة الابتدائية 2.48 دولار (9.3 ريالات)، والمرحلة الثانوية 2.74 دولار (10.3 ريالات).

5- يتيح الضمان الاجتماعي حصول الطلاب على وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة.