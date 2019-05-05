، المغامسي يعلن مسابقتَيْن مع أول أيام رمضان يقدمهما "البيان" لتدبُّر معاني القرآن ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 18 يومًا.. والمركز ينشر تفاصيلهما عبر موقعه وحسابه في "تويتر"

أعلن مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة إقامته مسابقتَيْن رمضانيتَيْن، الأولى بعنوان (جائزة الشيخ عبد العزيز بن صالح للخطب القرآنية)، والثانية بعنوان (جائزة الشيخ علي الشاعر في رحاب القرآن). مشيرًا إلى أن ‏التفاصيل في الموقع الرسمي للمركز: Albyan-q.com .

وقال الشيخ صالح عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبُّر معاني القرآن بالمدينة المنورة، في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": بإذن الله مركز البيان لتدبُّر معاني القرآن يقدم مسابقتَيْن مع أول أيام رمضان لمدة ثمانية عشر يومًا، وسينشر عبر موقعه وعبر حسابه في تويتر @albyan_q تفاصيل هاتين المسابقتين.

يُذكر أن جميع جوائز المسابقتين مقدمة من "وقف الوالد إبراهيم جليدان" - رحمه الله - وهي عبارة عن جوائز عينية بقيمة 5 آلاف ريال لكل جائزة.

ومركز البيان لتدبُّر معاني القرآن هو مركز علمي قرآني، يُعنى ببيان هدى القرآن في العقيدة والأحكام والقصص للناس كافة على منهاج النبوة.