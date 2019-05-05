، غدًا فتح باب الترشح لرئاسة اتحاد القدم.. والانتخابات 29 يونيو ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم - الدورة الرابعة 2019 م، وفقًا للائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم المعتمدة من الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في تاريخ 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018 م المعلنة في موقع الاتحاد الرسمي (www.saff.com.sa)، على أن يتم استيفاء الشروط والضوابط، وتعبئة استمارة الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المنشورة في موقع الاتحاد. وللاستفسار يمكن التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم - الدورة الرابعة:

سيكون فتح باب الترشيح بدءًا من يوم الأحد 30/ 8/ 1440هـ الموافق 5/ 5/ 2019 م إلى يوم الخميس 18/ 9/ 1440هـ الموافق 23/ 5/ 2019م.

على أن يكون فحص القوائم المرشحين يوم الجمعة 19/ 9/ 1440هـ الموافق 24/ 5/ 2019م، ويستمر حتى 4/ 10/ 1440هـ الموافق 7/ 6/ 2019م، بينما يكون إعلان قوائم المرشحين الأولية يوم السبت 11/ 6/ 2019م.

وحُدد يوم الأحد 9/ 6/ 2019م موعدًا لاستقبال الطعون على قوائم المرشحين، ويستمر مدة يومين، على أن ينتهي عند الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 11/ 6/ 2019م.

هذا، وتقرر أن يتم إجراء الانتخابات في 29 / 6/ 2019.