، بجوائز قاربت "النصف مليون ريال.. "إذاعة القرآن" تُطلق حزمة برامج ومسابقات رمضانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الرميح" لـ"الخليج 365": تشمل باقة متنوعة من المصاحف القرآنية بدعمٍ من هيئة الإذاعة والتلفزيون

تَستعدْ إذاعة القرآن الكريم لإطلاق حزمة من البرامج الرمضانية التي قاربت جوائزها حاجز النصف مليون ريال، بدعمٍ من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتبدأ ابتداءً من أول أيام الشهر المبارك.

وتتنوّع باقة البرامج الرمضانية ما بين تلاوات ومصاحف قرآنية، وبرامج مباشرة ومسابقات قرآنية من مسرح الإذاعة والمنصات الاجتماعية.

وتَزخرْ الخريطة البرامجية الرمضانية لإذاعة القرآن الكريم، بالعديد من البرامج منها سيستضيف مدير عام الإذاعة "خالد الرميح" في برنامج "فتاوى رمضان" الذي سيُقدّمه شخصيًا؛ عضوي هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، والشيخ الدكتور سعد الخثلان.

وقال مدير عام إذاعة القرآن الكريم "خالد الرميح" لـ"الخليج 365"، إن الإذاعة في رمضان تقدم باقة متنوعة من التلاوات والمصاحف القرآنية، بالإضافة إلى البرامج المباشرة والمسجلة، وكذلك المسابقات القرآنية، والاعتناء بتسجيل المصاحف والتلاوات الحصرية الجديدة، التي ضَمّتْ أخيرًا مصحف "القارئ الشيخ ماجد الزامل"، والذي تم تسجيله أخيرًا في استديوهات الإذاعة.

وأضاف: من أبرز البرامج الرمضانية "مسابقة المهرة" التي تأتي في موسمها الرابع؛ بالتعاون مع جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة، ويشارك فيها 36 متسابقًا من جميع مناطق المملكة، وتتم تصفياتها في مسرح الإذاعة، وتذاع صوتًا وصورةً عبر خدمة منصات التواصل الرقمي لإذاعة القرآن، كأول برنامج في إذاعة القرآن الكريم ينقل بهذه التقنية، ويصل مجموع جوائزها إلى 95 ألف ريال، وتأتي بشكلٍ يومي في تمام الساعة الخامسة عصرًا، ويقدمها الزميل "عبدالرحمن الشايع".

وأوضح "الرميح": أنه من المسابقات القرآنية "مسابقة المتنافسون"، والتي تصل جوائزها إلى 300 ألف ريال، وبدعمٍ من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتأتي كل يوم بعد صلاة التراويح من الحرم المكي، ويصاحبها مسابقة مخصصة لمتابعي حساب إذاعة القرآن الكريم في تويتر، ويُقدّمها الزميل "سلطان الربيع".

وتابع : نستعد لإطلاق البرنامج المباشر "الركن الرابع" والذي يأتي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك البرنامج المباشر المنوع "ليالي رمضان"، وبرنامج "أم القرآن" الذي يُعنى بتصحيح قراءة الفاتحة بشكل صحيح وغيرها من البرامج المنوعة.

وقال "الرميح" إنه بالنسبة للبرامج اليومية المكثّفة وطرق تغطيتها للمستمعين، سيتم مواكبتها للتطور التقني، بقيادة مدير إدارة الإعلام الرقمي بالإذاعة "فيحان السبيعي"؛ حيث يتم نشر جميع البرامج والتلاوات عَبر كل منصات التواصل الاجتماعي بواقع 23 برنامجًا يوميًا، بالإضافة إلى أبرز التلاوات المتميزة والحصرية، مما يجعل المستمع على تواصل دائم مع برامج الإذاعة ويستطيع أن يستمع لها وقتما يشاء في أرشيف البرامج على قناة اليوتيوب والتي تحتوي على أكثر من 15 ألف مادة إذاعية.

وشدد الرميح في الختام ؛ على أن إذاعة القرآن تحظى بدعم وتشجيع من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون "داود الشريان"، وبمتابعة واهتمام مساعد الرئيس لشؤون الإذاعة "الدكتور عادل الحارثي".