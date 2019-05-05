محمد بن مسعود - الدمام - حصل هاشم عايد العلواني على جائزة مكتب التعليم بشرق المدينة المنورة في فئة القيادة المدرسية على مستوى قادة المدارس الابتدائية لهذا العام الدراسي. يُشار إلى أن "العلواني" يعمل قائدًا لإحدى المدارس الابتدائية الكبيرة منذ عامين، ويحمل درجة البكالوريوس بالتعليم الابتدائي في تخصص العلوم. "العلواني" يحصد جائزة "قائد مدرسة" بشرق المدينة المنورة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05 حصل هاشم عايد العلواني على جائزة مكتب التعليم بشرق المدينة المنورة في فئة القيادة المدرسية على مستوى قادة المدارس الابتدائية لهذا العام الدراسي. Advertisements يُشار إلى أن "العلواني" يعمل قائدًا لإحدى المدارس الابتدائية الكبيرة منذ عامين، ويحمل درجة البكالوريوس بالتعليم الابتدائي في تخصص العلوم. 05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440 12:09 AM حصل هاشم عايد العلواني على جائزة مكتب التعليم بشرق المدينة المنورة في فئة القيادة المدرسية على مستوى قادة المدارس الابتدائية لهذا العام الدراسي. يُشار إلى أن "العلواني" يعمل قائدًا لإحدى المدارس الابتدائية الكبيرة منذ عامين، ويحمل درجة البكالوريوس بالتعليم الابتدائي في تخصص العلوم. ، "العلواني" يحصد جائزة "قائد مدرسة" بشرق المدينة المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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