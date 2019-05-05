، هل رمضان هذا العام أحلى من زمان؟ جمعية "شامخ" تُجيب بـ 10 خطوات.. تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‪ ابن مشخص: اتباع الخطوات ستحقق لذة الصيام وتكون انطلاقة جديدة لكل فرد

رمضان هذا العام أحلى أم قديم الزمان؟ سؤال أجابت عنه جمعية التوعية الوقائية للشباب "شامخ"، حيث قالت، إن رمضان يحتاج إلى عدة أعمال بسيطة لتكتمل لذة الصيام في الشهر الفضيل ويشعر الإنسان بأن رمضان هذا العام هو الأفضل بالنسبة له.

ونصحت الجمعية على لسان رئيس مجلس إدارتها، "حمد بن مشخص العتيبي"؛ الشباب والمجتمع بأن يكون الصيام والقيام خالصًا لوجه الله ثم اتباع عشر خطوات ستجعل الإنسان يشعر بلذة الصيام، ويكون هذا الشهر انطلاقة جديدة في حياته.

وقالت: أول خطوة هي الاجتهاد والإكثار من قراءة القرآن وتدبر معانيه وآياته، ثم بعدها السعي لتنظيم الوقت وتحديد ساعات للنوم الكافي، وأخرى للعمل والحياة الاجتماعية والعبادة والترفيه المناسب، وثالث هذه الخطوات هو زيادة صلة القربى والتواصل معهم وزيارتهم والسؤال عن أحوالهم، وأما الخطوة الرابعة فهي الصدقة وبذل الوقت بالتطوع وأن لها أثرًا نفسيًا عميقًا على الإنسان وتعود بالبركة والخير عليه.

وأوضحت جمعية التوعية الوقائية للشباب؛ أن الخطوة الخامسة التي ستجعل المسلم بتلذذ برمضان هي مضاعفة العمل لبر الوالدين والقرب منهم وخدمتهم وعدم الانشغال عندهم بغيرهم، وفي الخطوة السادسة أوصت "جمعية شامخ" بأن تكون الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة لأن في ذلك التزامًا بالعبادة في وقتها المحدد واهتمامًا بالوقت وتنظيمًا له وأثرًا إيجابيًا كبيرًا على شخصية الشاب المسلم.

وحذرت "الجمعية" في الخطوة السابعة من الملهيات التي تقتل الوقت ولا تفيد، بل تضر ومن ذلك بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتعصب الرياضي ومتابعة المسلسلات الهابطة، ونصحت بالابتعاد عنها وعن كون ذلك سيجعل الشاب أفضل ووقته أكثر وتفاؤله أجمل وحياته أكثر راحة وانشراحًا وسعادة.

ونوهت في الخطوة الثامنة بأهمية البرنامج الرياضي المناسب في رمضان والمتكامل مع برنامج غذائي، ومن أفضل الرياضات التي يمكن الاستمرار عليها رياضة المشي، حيث إن هذه الرياضة هي الوحيدة التي يستطيع الإنسان ممارستها مع التفكير، والأحاديث الجانبية والذكر والتسبيح والدعاء.

وأكّدت "شامخ" في الخطوة العاشرة أن يجتهد الإنسان لاستغلال الشهر الفضيل في الدعاء، ويتحرى أوقات الإجابة.

كما ختمت نصائحها بخطوة وصفتها بالمهمة، تَكمُن في كون شهر رمضان المبارك فرصة للتوقف عن كل خطأ وكل ضار، ومن أمثلة ذلك الامتناع والتوقف النهائي عن التدخين وغيره من المضار.