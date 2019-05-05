، الجمعية التكاملية تتبنى تسهيل حصول ذوات الإعاقة على قيادة السيارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المتوقع أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ خلال النصف الأول من 2019

أعلنت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة بالرياض عبر حساب "تويتر"، عن عزمها إطلاق المرحلة الأولى من مبادرتها تسهيل ذوات الإعاقة على قيادة السيارة وإصدار رخص القيادة لهن, حيث دعت الجمعية السيدات للمشاركة في الاستبيان الخاص بتلك المبادرة, وتعد هذه المبادرة باكورة مشروعات الجمعية وأولى أنشطتها.

وقدم رئيس مجلس الإدارة، فهد النتيفي، الشكر وخالص الدعوات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تحقيق رغبة المحتاجات للاستقلالية في قيادة السيارة على قرار السماح للسيدات بذلك.

وأشار "النتيفي"، إلى أن الجمعية التكاملية ماضية في الإعداد لمبادرات نوعية تستهدف تمكين ذوي الإعاقة من الجنسين, مفيدًا بأن الجمعية تحرص على التكامل والتعاون المثمر مع القطاعات المختلفة في تمكين ذوي الإعاقة والبيئة المحيطة بهم.

ومن المتوقع أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ حيث قامت الجمعية بكل الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع مرور الرياض ومدرسة القيادة وكذلك مستشفى الأمراض الصدرية ومستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة، كما دعت المتقدمات لزيارة موقع الجمعية لاستكمال مسوغات طلب الرخصة.