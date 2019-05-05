، الشيخ سعد الخثلان: "الترائي" غدًا.. وقرار المحكمة العليا يحدد متى يدخل شهر رمضان المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن بيان المحكمة العليا واضح.. وأشار إلى أن الأرجح الاثنين أول أيام رمضان

أكد ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن دعوة المحكمة العليا للترائي مساء غد الأحد بعد تعذُّر رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم السبت يأتي بناء على قرار سابق للمحكمة حول دخول شهر شعبان بعد تعذُّر رؤية هلال شعبان بسبب الأحوال الجوية مساء يوم ٢٩ رجب.

وقال الشيخ الخثلان: "على ضوء قرار المحكمة العليا فإن يوم غد الأحد الموافق ٣٠ شعبان - حسب تقويم أم القرى - هو يوم الـ٢٩ وفقًا لقرار المحكمة السابق".

وأضاف: "في حال تمت الرؤية مساء غد سيكون الاثنين أول أيام رمضان المبارك، وفي حال تعذرت الرؤية سيكون الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك".