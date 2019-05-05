السعودية اليوم / صحة الطائف تعتمد خطتها لخدمة المعتمرين والزوار على طرقات المحافظة



الطائف 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أقرت صحة الطائف خطة الطوارئ العامة التي سيتم العمل بها خلال شهر رمضان المبارك ,بهدف تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين على مختلف الطرقات وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة وحتى عودتهم سالمين غانمين بعد أدائهم مناسك العمرة والزيارة .

وأوضح مدير الطوارئ والنقل الإسعافي بصحة المحافظة سعيد بن عبدالله الزهراني, أن الخطة تشتمل على رفع الجاهزية في أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات المرجعية والطرفية لمواجهة أي طارئ, وتدعيم المستشفيات بما تحتاجة من التجهيزات لمواجهة الضغط المتوقع , وتشغيل مركز صحي العطيف على مدار الساعة لخدمة عابري طريق الرياض, وتجهيز فرق طبية في جميع المستشفيات ,للتحرك الميداني في حالة الحاجة لها أو الطلب من خلال العمليات الموحدة أو عمليات الهلال الأحمر .

وأضاف أن الخطة تشتمل على تحريك فرق طوارئ جوالة أثناء الذروة , وتزايد الزحام على الطرقات,كما تضمن الخطة العمل على توفير كميات من الدم ومشتقاته في بنك الدم المركزي وفي المستشفيات تحسباً لأي طارئ، مؤكدا أنه روعي في الخطة تفعيل الجانب التوعوي والوقائي، كما روعي الدعم اللوجستي للفرق الميدانية من خلال إيجاد تجهيز الورشة المتنقلة بطاقمها لمواجهة أي أعطال في سيارات الطوارئ والإسعاف بمختلف أنواعها.

وأفاد الزهراني أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث, ترتبط بالعديد من الجهات لاسلكيا وهاتفيا من أجل سرعة تبادل وتمرير البلاغات المختلفة, حيث ترتبط بالمركز الوطني للعمليات الموحدة, وعمليات الهلال الأحمر بالمنطقة ,إضافة إلى ارتباط سيارات الإسعاف بشبكة لاسلكية, ونظام لتتبع المركبات .

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