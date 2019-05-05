السعودية اليوم / جامعة الجوف تخصص منح لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا لطلابها وطالبتها المتفوقين



سكاكا 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

أعلنت عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف عن منحة لابتعاث عدد من الطلبة المتفوقين للعام الجامعي 1439 / 1440 هـ إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية لمدة شهر كامل على نفقة الجامعة.

وأوضحت العمادة أن المنحة تقتصر على الطلبة السعوديين المتفوقين الحاصلين على معدل ( 5 )، ويتمتعون بحسن السيرة والسلوك.

واشترطت العمادة للحصول على البعثة أن يحصل الطالب على تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، واجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية الخاصة بالمتقدمين ، علما بأن الأولوية ستكون للحاصلين على درجة أعلى في اللغة الإنجليزية (من 100)، والحاصلين على TOEFL أو IELTS.

كما خصصت عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف شروطاً خاصة بالطالبات الراغبات بالابتعاث كوجود المرافق للطالبة وموافقة ولي الأمر، كما منحت العمادة للطالبات فرصة الاختيار بين الدراسة في بريطانيا أو في المعهد البريطاني الثقافي في الرياض.

// انتهى //

23:36ت م

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