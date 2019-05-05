السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يزور مهرجان قوت للتمور المعبأة ببريدة غداً



بريدة 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء غد، فعاليات مهرجان قوت للتمور المعبأة ومشتقاتها، الذي يستمر حتى الثامن من شهر رمضان المبارك، ويشارك فيه أكثر من 78 جهة مختصة ببيع التمور المعبأة ومشتقاتها ، وذلك في مركز النخلة بمدينة التمور في بريدة.

وسيطلع سموه على أركان المهرجان ومايتضمنه من فعاليات متنوعة تعنى بالتمور ومشتقاتها ، بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات والأسر المنتجة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ، كما سيشرف سموه الحفل الخطابي ويكرم الرعاة والمشاركين .

من جانبه أوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، أن زيارة سمو أمير منطقة القصيم للمهرجان يعد دعماً للمهرجان ولقطاع النخيل والتمور ومشتقاتها ، وحافزاً للشباب والفتيات ، مشيداً بالدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للنخيل والتمور على مختلف الأصعدة .

وأشار إلى أن المهرجان يحوي بين جنباته مجموعة من الصناعات التحويلية التي تعتمد على التمور، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الرائدة بالتمور ومشتقاتها ، مؤكداً أن المهرجان يعد رافداً اقتصادياً للمنطقة ويقدم برامج متنوعة اقتصادياً وثقافياً وتوعوياً، ويهدف إلى تسويق التمور .

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23:11ت م

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