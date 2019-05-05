السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل المساعد يدشن مبادرة "أنت تقدر"



حائل 29 شعبان 1440هالموافق 4 مايو 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ‏دشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد مطلق بن محمد العتيبي ، في مقر الغرفة التجارية الصناعية اليوم مبادرة "أنت تقدر" بحضور نائب رئيس مجلس الغرف

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس فريق مبادرة "أنت تقدر " بمنطقة حائل سالم بن صالح المشهور كلمة شكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل على دعمه واهتمامه ورعايته لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى إيصال رسالة تحفيزية للشباب والفتيات لممارسة جميع الأعمال المهنية الشريفة وتكسر الحاجز الذي كان يمنعهم سابقاً عن مزاولة بعض المهن أو الأعمال.

وقال : اخترنا نماذج واقعية من الشباب الذين انطلقوا من بدايات بسيطة بأعمال حرة ونجحوا ولازالوا مستمرين باستثمار طاقاتهم بعمل يفيدهم مادياً واجتماعياً .

بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي قصص نجاح عدد من الشباب الذين بدأوا من الصفر وحققوا نجاحاً مضاعفاً في مهن مختلفة .

وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد الرعاة الرسميين للمبادرة والمساهمين بنجاح الفعالية .

// انتهى //

23:09ت م

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حائل 29 شعبان 1440هالموافق 4 مايو 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ‏دشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد مطلق بن محمد العتيبي ، في مقر الغرفة التجارية الصناعية اليوم مبادرة "أنت تقدر" بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم .وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس فريق مبادرة "أنت تقدر " بمنطقة حائل سالم بن صالح المشهور كلمة شكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل على دعمه واهتمامه ورعايته لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى إيصال رسالة تحفيزية للشباب والفتيات لممارسة جميع الأعمال المهنية الشريفة وتكسر الحاجز الذي كان يمنعهم سابقاً عن مزاولة بعض المهن أو الأعمال.وقال : اخترنا نماذج واقعية من الشباب الذين انطلقوا من بدايات بسيطة بأعمال حرة ونجحوا ولازالوا مستمرين باستثمار طاقاتهم بعمل يفيدهم مادياً واجتماعياً .بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي قصص نجاح عدد من الشباب الذين بدأوا من الصفر وحققوا نجاحاً مضاعفاً في مهن مختلفة .وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد الرعاة الرسميين للمبادرة والمساهمين بنجاح الفعالية .// انتهى //23:09ت م0113

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