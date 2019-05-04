انت الان تتابع تفاصيل خبر السراج يوجه رسالة للدول الداعمة لحفتر.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 11:49 مساءً - دعا رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الدول التي تدعم قائد "الجيش الوطني الليبي" التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر في هجومه على طرابلس، للتراجع عن موقفها هذا.

وتعبث تدخلات خارجية بسيادة ليبيا وتقوّض أمنها، في وقت يزداد فيه الصمت الدولي، منذ زحف مليشيات حفتر إلى العاصمة طرابلس مطلع أبريل الماضي، مدعومةً من دول مثل فرنسا وأمريكا ومصر والإمارات والسعودية.

وعلق السراج اليوم السبت، على استقبال مصر والسعودية للواء حفتر، ودعم الإمارات له، قائلاً: "أدعو هذه الدول التي دعمت وما زالت تدعم حفتر إلى أن تراجع نفسها وتراهن على الشعب الليبي وليس على شخص، لأن الرهان على شخص هو رهان خاسر ونتائجه معروفة".

وأشار السراج في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن علاقة طرابلس مع هذه الدول "جيدة وعلاقات جيرة، ولا زلنا حريصين على عودة تلك العلاقات لمسارها الطبيعي، ولكن للأسف بعض الدول انحازت بشكل غير منطقي لطرف على حساب طرف آخر".

وأضاف: "نحن لم نقفل الباب مع أي دولة، مصر دولة جارة شقيقة وستبقى، والدول العربية علاقاتنا بها طويلة ومتميزة، لهذا ندعو هذه الدول لمراجعة مواقفها حتى تستمر العلاقة بين الدول والشعوب، وقد تحدث هفوات أو أخطاء في المواقف ويمكن مراجعتها".

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وهاجم رئيس المجلس الرئاسي بشدة "اعتداء" القوات التابعة لحفتر على العاصمة الليبية الذي بدأ، يوم 4 أبريل الماضي، واصفاً تحركها بأنه "طعنة في الظهر" و"نسف للمؤتمر الوطني الجامع والعملية السياسية" في البلاد.

ورفض السراج إمكانية وقف إطلاق النار من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق (المعترف بها دولياً) قبل تراجع قوات حفتر إلى مواقعها السابقة من مشارف العاصمة الليبية.

وقال: "لو نظرنا إلى ما يحدث على أنه اعتداء وهجوم من طرف ومقاومة من الطرف الآخر، فحتى هنا مصطلح وقف إطلاق النار يجب تطبيقه بالضغط على الطرف المهاجم، وبعدها يمتثل الطرف المدافع لهذا الوقف، ولكن في حال استمرار الهجوم وعدم عودة القوى المهاجمة لقواعدها السابقة، يبقى الحديث عن وقف إطلاق النار غير قابل للتطبيق عملياً".

يُذكر أن ليبيا تعاني منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسُّلطة يتركز حالياً بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، وحكومة طبرق التي تدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود قوات عسكرية في الشرق.

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين؛ لكونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وأمس الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس منذ شهر، إلى 392 قتيلاً.