حفيد مبارك ينشر أحدث صورة لجده

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

احتفلت عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، السبت، بعيد ميلاده الـ91، والذي يوافق الرابع من مايو من كل عام.

وقام عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري السابق، بنشر صورة جديدة لجده عبر حسابه على “إنستجرام” في مقر إقامته مع عائلته بمنطقة مصر الجديدة.

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وظهر عمر واقفًا بجوار جدته سوزان، فيما ظهر مبارك جالسًا على كرسي، حيث بدا بصحة جيدة، وبدت على وجهه ملامح كبر السن.

وتعتبر هذه الصورة هي الأحدث لمبارك منذ السادس والعشرين من ديسمبر الماضي؛ حيث كان آخر ظهور له أمام محكمة الجنايات المصرية خلال إدلائه بالشهادة في قضية اقتحام السجون.

والرئيس المصري الأسبق ولد في الرابع من مايو من العام 1928، وتنحى عن الحكم في 11 فبراير من العام 2011.