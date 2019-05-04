بومبيو للشعب الفنزويلي : حان وقت انتقال الحكم

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم (السبت)، في شريط مصور خاطب فيه الشعب الفنزويلي أن “وقت انتقال الحكم قد حان”.

وقال بومبيو في الشريط الذي بث على تويتر: إن “الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانبكم في سعيكم إلى الحرية والديمقراطية”، في وقت جدد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو دعوته للجيش إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا قبل يومين إلى إنهاء ما اعتبره القمع الوحشي في فنزويلا، على خلفية مطالبة الرئيس نيكولاس مادورو الجيش بـ”محاربة جميع الانقلابيين” غداة تظاهرات جديدة مناهضة له.

وقال ترامب في البيت الأبيض: “صلواتنا تواكب الشعب الفنزويلي في معركته العادلة من أجل الحرية”.

وأضاف: “القمع الوحشي للشعب الفنزويلي يجب أن ينتهي سريعًا.. الناس جائعون، ليس لديهم طعام ولا مياه في بلد كان من الأغنى في العالم”.