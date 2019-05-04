مصر تحذر تركيا من نوايا الحفر في منطقة بحرية غرب قبرص

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أكدت جمهورية مصر العربية، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية وبثته وكالة أنباء “الشرق الأوسط” اليوم، من انعكاس أي إجراءات أُُحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدةً ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.