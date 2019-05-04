شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعد يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجنة العفو عن سجناء الحق العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (حائل)

‏وجه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمباشرة لجنة العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة ودراسة ملفات النزلاء والنزيلات والأحداث ونزيلات دار رعاية الفتيات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ .

وشدد سموه على مواصلة لجنة العفو بالمنطقة لأعمالها على مدار الساعة، لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.