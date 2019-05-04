شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: رفع 1500 طن نفايات وإزالة 54 سيارة تالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رفعت أمانة منطقة الجوف الأسبوع الماضي، ⁧أكثر من ٢٣٠ طن مخلفات صلبة وأزالت ١٥٠٠ طن نفايات و٥٤ سيارة تالفة وعالجت ٢١٢٠ مترا مربعا حفرا وإصلاح ٢٢٧ عمود إنارة، لتحسين المشهد الحضري في شوارع وأحياء مدينة سكاكا خلال حملة التشوه البصري التي تقوم بها الأمانة.

وأنهت الأمانة تركيب 300 فانوس في الميادين العامة وشوارع مدينة سكاكا احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي أن الأمانة تعمل على إنجاز ومعالجة مختلف الملاحظات الواردة لغرفة العمليات، مشيرة إلى سحب أكثر من 54 سيارة تالفة من شوارع وأحياء مدينة سكاكا، استمرارا لجهود تنفيذ مبادر تحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية في جميع المناطق والمحافظات، وأضاف تثمن الأمانة تعاون سكان الأحياء في منع مظاهر التلوث البصري بالمدينة، مبيناً أن الأمانة تستقبل البلاغات عبر هاتف الطوارئ (940)، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات.

من ناحية أخرى، أنهت الأمانة تركيب 300 فانوس في الميادين العامة وشوارع مدينة سكاكا احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك بأحجام كبيرة مرسوم عليها شعار الأمانة في الميادين العامة بمدينة سكاكا بشكل لافت ومميز وبالألوان والإضاءة المختلفة، والتي تم تركيبها في الحدائق والمنتزهات احتفالا بقدوم الشهر الكريم.