، اتحاد القدم يؤكد:تلقينا خطابًا من "آل سويلم" بإبعاد حكام عن مباريات النصر والهلال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقيه خطابًا من نادي النصر بعد إقالة كلاتنبيرغ من رئاسة لجنة الحكام، وأن الخطاب تضمن طلبًا باستبعاد عدد من الحكام عن مباريات فريقه، وكذلك فريق الهلال.
وقال اتحاد القدم في بيانه: "وعليه فإن اتحاد القدم يوضح أنه في 10-4-2019 تلقى خطابًا من رئيس نادي النصر، تضمن ابتداء شكر رئيس اتحاد القدم على حرصه على عدالة المنافسة، كما تضمن الخطاب مطالبته بعدم إسناد مباريات فريقه، وكذلك فريق الهلال، لعدد من الحكام، غير أنه لم يتطرق لأي ثناء على رئيس اتحاد القدم بشأن إقالة كلاتنبيرغ. وقد تم اتخاذ ما يأي:
أولاً: إحالة الخطاب إلى الإدارة القانونية لاتخاذ اللازم.
ثانيًا: التأكيد بعدم إبعاد أي طاقم تحكيمي ورد اسمه في الخطاب.
ثالثًا: تم تكليف طاقمَي تحكيم ممن ورد اسمهم في القائمة بقيادة مباراتين، واحدة للنصر، وأخرى للهلال تأكيدًا لرفضنا هذه المطالبات".
اتحاد القدم يؤكد: تلقينا خطابًا من "آل سويلم" بإبعاد حكام عن مباريات النصر والهلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقيه خطابًا من نادي النصر بعد إقالة كلاتنبيرغ من رئاسة لجنة الحكام، وأن الخطاب تضمن طلبًا باستبعاد عدد من الحكام عن مباريات فريقه، وكذلك فريق الهلال.
وقال اتحاد القدم في بيانه: "وعليه فإن اتحاد القدم يوضح أنه في 10-4-2019 تلقى خطابًا من رئيس نادي النصر، تضمن ابتداء شكر رئيس اتحاد القدم على حرصه على عدالة المنافسة، كما تضمن الخطاب مطالبته بعدم إسناد مباريات فريقه، وكذلك فريق الهلال، لعدد من الحكام، غير أنه لم يتطرق لأي ثناء على رئيس اتحاد القدم بشأن إقالة كلاتنبيرغ. وقد تم اتخاذ ما يأي:
أولاً: إحالة الخطاب إلى الإدارة القانونية لاتخاذ اللازم.
ثانيًا: التأكيد بعدم إبعاد أي طاقم تحكيمي ورد اسمه في الخطاب.
ثالثًا: تم تكليف طاقمَي تحكيم ممن ورد اسمهم في القائمة بقيادة مباراتين، واحدة للنصر، وأخرى للهلال تأكيدًا لرفضنا هذه المطالبات".
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
11:47 PM
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
11:52 PM
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقيه خطابًا من نادي النصر بعد إقالة كلاتنبيرغ من رئاسة لجنة الحكام، وأن الخطاب تضمن طلبًا باستبعاد عدد من الحكام عن مباريات فريقه، وكذلك فريق الهلال.
وقال اتحاد القدم في بيانه: "وعليه فإن اتحاد القدم يوضح أنه في 10-4-2019 تلقى خطابًا من رئيس نادي النصر، تضمن ابتداء شكر رئيس اتحاد القدم على حرصه على عدالة المنافسة، كما تضمن الخطاب مطالبته بعدم إسناد مباريات فريقه، وكذلك فريق الهلال، لعدد من الحكام، غير أنه لم يتطرق لأي ثناء على رئيس اتحاد القدم بشأن إقالة كلاتنبيرغ. وقد تم اتخاذ ما يأي:
أولاً: إحالة الخطاب إلى الإدارة القانونية لاتخاذ اللازم.
ثانيًا: التأكيد بعدم إبعاد أي طاقم تحكيمي ورد اسمه في الخطاب.
ثالثًا: تم تكليف طاقمَي تحكيم ممن ورد اسمهم في القائمة بقيادة مباراتين، واحدة للنصر، وأخرى للهلال تأكيدًا لرفضنا هذه المطالبات".
، اتحاد القدم يؤكد:تلقينا خطابًا من "آل سويلم" بإبعاد حكام عن مباريات النصر والهلال ،
المصدر : الخليج 365
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