، النصر يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة الوصل الإماراتي بالآسيوية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم السبت تدريباته بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق فيتوريا مساء الأمس للاعبين استعدادًا لملاقاة الوصل الإماراتي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.
وقد انطلقت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى المدرب عددًا من التدريبات المتنوعة، ثم التقى مدرب الفريق فيتوريا اللاعبين، وأوضح لهم برنامج الفريق خلال الفترة القادمة. وأجرى مدرب الفريق عددًا من التمارين اللياقية التي بدأها بالجري حول الملعب. وطبَّق فيتوريا تدريبات فنية متنوعة قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على كامل الملعب.
وسيقابل النصر نظيره الوصل الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يلعب ضمن المجموعة ذاتها الزوراء العراقي مع زوباهان في مدينة كربلاء.
يُذكر أن زوباهان الإيراني يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للنصر، و4 للزوراء، و3 للوصل.
النصر يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة الوصل الإماراتي بالآسيويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم السبت تدريباته بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق فيتوريا مساء الأمس للاعبين استعدادًا لملاقاة الوصل الإماراتي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.
وقد انطلقت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى المدرب عددًا من التدريبات المتنوعة، ثم التقى مدرب الفريق فيتوريا اللاعبين، وأوضح لهم برنامج الفريق خلال الفترة القادمة. وأجرى مدرب الفريق عددًا من التمارين اللياقية التي بدأها بالجري حول الملعب. وطبَّق فيتوريا تدريبات فنية متنوعة قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على كامل الملعب.
وسيقابل النصر نظيره الوصل الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يلعب ضمن المجموعة ذاتها الزوراء العراقي مع زوباهان في مدينة كربلاء.
يُذكر أن زوباهان الإيراني يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للنصر، و4 للزوراء، و3 للوصل.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
11:33 PM
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم السبت تدريباته بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق فيتوريا مساء الأمس للاعبين استعدادًا لملاقاة الوصل الإماراتي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.
وقد انطلقت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى المدرب عددًا من التدريبات المتنوعة، ثم التقى مدرب الفريق فيتوريا اللاعبين، وأوضح لهم برنامج الفريق خلال الفترة القادمة. وأجرى مدرب الفريق عددًا من التمارين اللياقية التي بدأها بالجري حول الملعب. وطبَّق فيتوريا تدريبات فنية متنوعة قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على كامل الملعب.
وسيقابل النصر نظيره الوصل الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يلعب ضمن المجموعة ذاتها الزوراء العراقي مع زوباهان في مدينة كربلاء.
يُذكر أن زوباهان الإيراني يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للنصر، و4 للزوراء، و3 للوصل.
، النصر يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة الوصل الإماراتي بالآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
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