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طلبت أسرة الفلسطيني زكي مبارك السلطات التركية بتسليم جثة والدهم بعد أن اتهموهم بتصفية داخل السجون التركية، نافية إمكانية انتحاره بحسب ما أعلنت عنه تركيا، ومطالبين بلجنة تحقيق دولية تتابع القضية.
وقالت ابنته إسلام في مقابلة مع العربية : أريد رؤية جثة أبي بأم عيني، فقد حرمنا منه لسنوات لذا من أبسط المطالب أن نراه ولو ميتًا"، مطالبة الرئيس الفلسطيني بالتدخل في هذا الملف.
فيما أكدت السفارة الفلسطينية في تركيا أن السلطات التركية أجرت عملية التشريح، وأنها بانتظار النتائج.
يُذكر أن أهل مبارك أكدوا منذ إعلان تركيا انتحاره أنه اغتيل في السجن باسطنبول، وقضى نتيجة التعذيب. كما طالبوا بمشاركة طرف فلسطيني محايد وموثوق في عملية التشريح.
إلى ذلك، اتهمت أنقرة بمحاولة طمس أدلة تعرضه للتعذيب داخل السجون بحذف تسجيلات الكاميرات. وقال يوسف حسن، نجل القتيل الذي ادّعت السلطات التركية أنه انتحر في محبسه: "طلبنا من السلطات التركية نشر تفريغ كاميرات السجن لإثبات رواية انتحاره المزعومة، لكن السلطات التركية حذفت تفريغ الكاميرات الخاصة بالسجن".
أبناء الفلسطيني زكي مبارك للسلطات التركية: أين جثة والدنا؟حامد العلي الخليج 365 2019-05-04
طلبت أسرة الفلسطيني زكي مبارك السلطات التركية بتسليم جثة والدهم بعد أن اتهموهم بتصفية داخل السجون التركية، نافية إمكانية انتحاره بحسب ما أعلنت عنه تركيا، ومطالبين بلجنة تحقيق دولية تتابع القضية.
وقالت ابنته إسلام في مقابلة مع العربية : أريد رؤية جثة أبي بأم عيني، فقد حرمنا منه لسنوات لذا من أبسط المطالب أن نراه ولو ميتًا"، مطالبة الرئيس الفلسطيني بالتدخل في هذا الملف.
فيما أكدت السفارة الفلسطينية في تركيا أن السلطات التركية أجرت عملية التشريح، وأنها بانتظار النتائج.
يُذكر أن أهل مبارك أكدوا منذ إعلان تركيا انتحاره أنه اغتيل في السجن باسطنبول، وقضى نتيجة التعذيب. كما طالبوا بمشاركة طرف فلسطيني محايد وموثوق في عملية التشريح.
إلى ذلك، اتهمت أنقرة بمحاولة طمس أدلة تعرضه للتعذيب داخل السجون بحذف تسجيلات الكاميرات. وقال يوسف حسن، نجل القتيل الذي ادّعت السلطات التركية أنه انتحر في محبسه: "طلبنا من السلطات التركية نشر تفريغ كاميرات السجن لإثبات رواية انتحاره المزعومة، لكن السلطات التركية حذفت تفريغ الكاميرات الخاصة بالسجن".
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
11:20 PM
بعد محاولة أنقرة بطمس أدلة تعرضه للتعذيب وحذف تسجيلات الكاميرات
طلبت أسرة الفلسطيني زكي مبارك السلطات التركية بتسليم جثة والدهم بعد أن اتهموهم بتصفية داخل السجون التركية، نافية إمكانية انتحاره بحسب ما أعلنت عنه تركيا، ومطالبين بلجنة تحقيق دولية تتابع القضية.
وقالت ابنته إسلام في مقابلة مع العربية : أريد رؤية جثة أبي بأم عيني، فقد حرمنا منه لسنوات لذا من أبسط المطالب أن نراه ولو ميتًا"، مطالبة الرئيس الفلسطيني بالتدخل في هذا الملف.
فيما أكدت السفارة الفلسطينية في تركيا أن السلطات التركية أجرت عملية التشريح، وأنها بانتظار النتائج.
يُذكر أن أهل مبارك أكدوا منذ إعلان تركيا انتحاره أنه اغتيل في السجن باسطنبول، وقضى نتيجة التعذيب. كما طالبوا بمشاركة طرف فلسطيني محايد وموثوق في عملية التشريح.
إلى ذلك، اتهمت أنقرة بمحاولة طمس أدلة تعرضه للتعذيب داخل السجون بحذف تسجيلات الكاميرات. وقال يوسف حسن، نجل القتيل الذي ادّعت السلطات التركية أنه انتحر في محبسه: "طلبنا من السلطات التركية نشر تفريغ كاميرات السجن لإثبات رواية انتحاره المزعومة، لكن السلطات التركية حذفت تفريغ الكاميرات الخاصة بالسجن".
، أبناء الفلسطيني زكي مبارك للسلطات التركية: أين جثة والدنا؟ ،
المصدر : الخليج 365
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