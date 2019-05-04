، إنجاز علمي جديد.. اختيار طبيب سعودي ممثلاً لتقنية حقن الخلايا الجذعية بمؤتمر برشلونة العالمي‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعوة "زارع" لتقديم محاضرات في دول منها ماليزيا واليونان وبلغاريا وبريطانيا

كشف طبيب سعودي خلال مؤتمر طبي عالمي ببرشلونة عن أكبر بحث لعلاج تساقط الشعر باستخدام تقنية حقن الخلايا الجذعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شادي طلال زارع، وكيل كلية الطب بجامعة جدة استشاري الجلدية وزراعة الشعر، بعد أن تم اختياره من قِبل الشركة المنتجة لجهاز حقن الخلايا الجذعية الذاتية؛ ليكون الطبيب الأول الممثل لها على مستوى العالم في المؤتمر العالمي لأبحاث الشعر الذي أقيم في برشلونة الأسبوع الماضي.

ويُعد المؤتمر الأكبر لأمراض وأبحاث الشعر على مستوى العالم؛ إذ يقام مرة واحدة كل عامين.

‎وقدم الدكتور شادي طلال زارع، وكيل كلية الطب بجامعة جدة استشاري الجلدية وزراعة الشعر، بحثًا عن حقن الخلايا الجذعية لعلاج تساقط الشعر الوراثي، وهو أكبر بحث تم عمله لحقن الخلايا الجذعية لعلاج تساقط الشعر حتى الآن.

واستهدف البحث معرفة الأشخاص الذين ستكون استجابتهم عالية لحقن الخلايا الجذعية قبل البدء بالعلاج، وذلك عن طريق التشخيص الصحيح للحالة، والفحص المجهري باستخدام أحدث التقنيات الموجودة على مستوى العالم.

الدكتور شادي زارع قدَّم أيضًا خلال المؤتمر محاضرة أخرى عن أهمية عمل خطة علاجية للنساء اللاتي يحتجن إلى زراعة الشعر قبل القيام بعملية الزراعة؛ وذلك بسبب ضَعْف المنطقة المانحة للشعر في خلف الرأس لدى النساء مقارنة بالرجال.

‎وأبدى الحاضرون إعجابهم بالبحث والمحاضرة؛ فتمت دعوته لتقديم محاضرات عدة في الأشهر القادمة في عدد من الدول، منها ماليزيا، اليونان، بلغاريا وبريطانيا.

‎يُذكر أن الطبيب السعودي شادي زارع هو وكيل كلية الطب بجامعة جدة، وحاصل على البورد الأمريكي والكندي، وهو أحد مؤلفي كتاب زراعة الشعر، الذي يعتبر المرجع الأول للبورد الأمريكي، والمرجع الأول لزراعة الشعر في العالم.