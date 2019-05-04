، أطولها الجزائر 16 ساعة.. تعرف على عدد ساعات الصوم في الدول العربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المعدلات مأخوذة تبعًا للعواصم

أعلن مركز الفلك الدولي (المشروع الإسلامي لرصد الأهلة)، اليوم (السبت) أن بداية شهر رمضان ستكون على أساس الحسابات الفلكية بعد غدٍ الاثنين الموافق 6 مايو.

ووفقًا لقناة الحرة الأمريكية، ذكر المركز أن ساعات الصيام في الوطن العربي ستختلف نسبيًا من المشرق إلى المغرب، تبعًا لموقع الدول الجغرافي.

وأوضح أن الجزائر تصوم هذه السنة أطول مدة في الوطن العربي، إذ يبلغ معدل ساعات صيامه 16 ساعة يوميًا، مضيفًا أن الجزائر تبدأ اليوم الأول من رمضان بالامتناع عن الأكل والشرب مدة 15 ساعة ونصف الساعة، ثم تنهيه بـ 16 ساعة ونصف الساعة.

وبيّن أن مصر تبدأ رمضان بـ 15 ساعة و3 دقائق، وتنهيه بـ 15 ساعة و43 دقيقة، وتكون الذروة يومي 28 و29 من الشهر.

وأفاد بأن السعودية تبدأ رمضان بصيام 14 ساعة و40 دقيقة وتنتهي منه بـ 15 ساعة و12 دقيقة.

وأشار إلى أن الأردن سيصوم 15 ساعة و12 دقيقة في البداية ثم 15 ساعة و54 دقيقة عند نهاية الشهر.

وذكر أن الأراضي الفلسطينية ستصوم أول أيام رمضان 15 ساعة و4 دقائق، وأطول يوم سيكون آخر رمضان ويمتد لـ 15 ساعة و46 دقيقة.

وبيّن أن البحرين ستصوم في أول يوم من رمضان لـ 14 ساعة و42 دقيقة، وستصل ساعات الصيام في آخر يوم إلى 15 ساعة و15 دقيقة.

أما العراقيون سيصومون هذه السنة 15 ساعة و15 دقيقة في بداية رمضان، لكن أطول يوم لهم سيكون آخر أيام الشهر، حين يصومون 16 ساعة ودقيقة واحدة.

وأشار المركز إلى أن سوريا ستبدأ رمضان بـ 15 ساعة و17 دقيقة، ويكون آخر يوم منه 16 ساعة ودقيقتين.

وأضاف أن عدد ساعات صيام أول يوم من رمضان في لبنان 15 ساعة و15 دقيقة، فيما ستمتد تلك الفترة لتصل في آخر يوم إلى 16 ساعة ودقيقتين.

ولفت المركز إلى أن المعدلات التي قدمها مركز الفلك الدولي تأخذ في الاعتبار عواصم الدول مبدئيًا وتقيس معدل نسبة الصيام مقارنة بالمحافظات الأخرى.