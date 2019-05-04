، أهالي العرضيات ينتظرون وعود "أم القرى" مع قرب موعد التسجيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدوا أمير مكة التدخل.. والإدارة تلتزم الصمت

ينتظر أهالي محافظة العرضيات وعود جامعة أم القرى بافتتاح فرع للجامعة بالمحافظة؛ إذ وعدت الأهالي ببدء الدراسة فيه مع بداية الفصل الدراسي الثاني الماضي إلا أن الجامعة التزمت الصمت دون أي تجاوب.

وبشّر مدير الجامعة، الدكتور عبدالله بافيل، أهالي العرضيات في ذي الحجة الماضي بافتتاح فرع للجامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لكن الأهالي فوجئوا بصمت الجامعة منذ أربعة أشهر.

وناشد الأهالي أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، التدخل، وأكدوا أن الكليات والجامعات المجاورة للمحافظة ترفض قبولهم، ويضعون الأولوية لسكان محافظاتهم؛ وهو ما قتل طموح ومستقبل أولادهم وبناتهم؛ وطالبوا بمخاطبة تلك الجامعات لقبولهم حتى افتتاح الفرع، وذلك مع قرب إعلان قبول الجامعات للطلاب والطالبات للعام القادم.

وقال الإعلامي أحمد الشمراني: للأسف، كلما اقترب حلم ضاع آخر. وهذه الكلية المنتظرة تنتظر الفرج بعد أن تم اعتمادها، وتحديد موقعها، وإعلان البدء في الدراسة الفصل الدراسي الثاني "طالبات".

وأضاف الشمراني: أعلنوا أنه سيتم من بداية العام الدراسي القادم 1440-1441 هـ افتتاح قسم الطلاب، ولا نعلم هل توقف الحلم أم ما زال للحلم بقية؟!

وقال سعيد السهيمي: ترسم الفتاة طموحاتها وأمنياتها وتطلعاتها لمستقبلها.. تشق طريقها بكل جدية، وتثابر طوال الـ 12 عامًا من دراستها؛ لتصطدم بواقع العرضيات بدون كلية، مع رفض الكليات الأخرى قبولها بحكم الأولوية.

وقال سعود عبدالله القرني: لا يوجد أي مبرر لجامعة أم القرى في تأخير افتتاح فرعها؛ فقد أعلنت وطلبت المباني، وأرسلت لجانًا؛ فيجب أن تصدر الجامعة بيانًا، توضح فيه أسباب عدم افتتاح الفرع، وتخليها عن وعدها.

وقال طالب آخر: بسبب الأولوية في المناطق تحطمت أحلامنا في التخصصات التي نتمناها؛ فقليل منا تم قبوله في رغبات متأخرة جدًّا، والكثير لم يُقبل أساسًا من خريجات العام الماضي.. فهل ستتكرر المشكلة هذا العام وخريجات العرضيات يبقين دون أمل؟

وقالت طالبة أخرى: من المرحلة المتوسطة وأنا أفكر بتخصص قانون أو إدارة، والآن أنا تخرجت من الثانوية، وأكبر همي الجامعة التي يتم قبولي فيها، وأرغب بقبولي في أي تخصص!

وتواصلت "الخليج 365" مع المتحدث الرسمي للجامعة ومع المركز الإعلامي منذ أكثر من أسبوعين ولم يتم التجاوب حتى إعداد الخبر.