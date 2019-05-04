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محمد بن مسعود - الدمام - وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم إلى جدة قادمًا من الرياض.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كان في استقباله - حفظه الله - عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
خادم الحرمين الشريفين يصل جدة قادمًا من الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-04
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم إلى جدة قادمًا من الرياض.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كان في استقباله - حفظه الله - عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
10:13 PM
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
10:42 PM
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم إلى جدة قادمًا من الرياض.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كان في استقباله - حفظه الله - عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
، خادم الحرمين الشريفين يصل جدة قادمًا من الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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