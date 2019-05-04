شاهد: وزير الإسكان يُسلم أراضيَ مجانيةً لمستفيدي الدعم السكني في تبوك

سلّم وزير الإسكان ماجد الحقيل أراضيَ مجانيةً لعدد من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في أحد المخططات التابعة للوزارة في منطقة تبوك. وأكد الوزير أن الوزارة تُراعي رغبات كافة المواطنين الراغبين في التملك، من خلال استمرار التسليم في المشاريع؛ سواء للوحدات السكنية الجاهزة، أو مخططات الأراضي المجانية، أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي، وشراء الوحدات الجاهزة من السوق.

وكان الوزير قد زار المنطقة لتفقد مشاريع الوزارة فيها، والتقى خلال زيارته بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم حول مشاريع الوزارة وخدماتها. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، قد خصص لأهالي منطقة تبوك منذ انطلاقته مطلع عام 2017 وحتى الآن نحو 38,501 خيار سكني وتمويلي شمل أكثر من 11.7 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3,100 أرض سكنية و10,224 قرضاً عقارياً مدعوماً.