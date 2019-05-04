ودع ملك ماليزيا السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بكوالالمبور الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهرفي بعد انتهاء فترة عمله ملحقاً دينياً بالسفارة السعودية. ونوه ملك ماليزيا بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين، منوهاً بجهود الملحقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال. من جانبه، نوه الهرفي بالعلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين والقائمة على التعاون في كافة المجالات في ظل القيادتين الحكيمتين، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ملك ماليزيا يودع الملحق الديني بسفارة السعودية في كوالالمبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.