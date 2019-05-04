بالصور: خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً إلى جدة

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، الرياض متوجهاً إلى جدة.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين.