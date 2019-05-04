“الأحمدي”: الانتهاء من مشروع السياج الأمني لسطح الحرم

كشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد بن وصل الأحمدي، عن الانتهاء من تركيب سياج أمني بأعلى المسجد الحرام؛ للحد من محاولة السقوط من قِبَل بعض الزوار والمعتمرين. وقال: حالات السقوط تُعد حالات فردية وليست بالظاهرة، وقد تم رصد حالتين فقط خلال الـ20 عامًا الماضية. وأضاف: المسجد الحرام في أبهى حلله هذا العام استعدادًا لاستقبال المسلمين من كافة أرجاء المعمورة؛ مبينًا أن ما تَحقق هو انعكاس للجهود الكبيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين. وأردف: الأمن العام دأب على عقد دورات تخصصية لمنسوبين لتجويد الأداء لإتقان مهارة وفنون إدارة الحشود إلى هذه المهام الجسام؛ مبينًا أنه تم إعداد خطة لهذه المهمة بتوجيه كريم من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود. وتابع: الخطة تعتمد على محور تنظيمي وأمني وإنساني، والمسجد الحرام من جهاته الشمالية والجنوبية والغربية مهيأ للدخول والخروج من كافة أبوابه وسلالمه الكهربائية والعادية والجسور كذلك؛ موضحًا أن الجهة الشرقية ستكون مخصصة للخروج فقط؛ لضمان عدم وجود تعارض مع حركة المسعى.

وقال “الأحمدي”: نهدف لتهيأة الممرات مع الطرق الخارجية وحتى الوصول إلى المسجد الحرام عبر ساحاته لمساعدة ضيوف الرحمن؛ للوصول إلى مبتغى ضيوف الرحمن سواء إلى صحن المطافّ بأدواره الخمسة أو المسعى بأدواره الأربعة. وأضاف: المسجد الحرام مرّ بالعديد من التوسعات وتضاعفت الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف والمسعى، وحتمًا تبقى للمسجد الحرام طاقة استيعابية يجب التقيد بها من الجميع؛ حيث تهيئة كاميرات الفيديو من كل مكان لمراقبة حركة الحشود والكثافات في كل مكان؛ حتى لا تصل هذه الكثافات لمستويات حرجة. وأردف: هنا يأتي دور تفتيت الحشود على الأبواب والسلام والجسور؛ لذلك من الطبيعي أن يجد ضيف الرحمن أن يكون هناك تحويل في مناطق معينة. وتابع: طاقة استيعاب المطاف 107 آلاف طائف في الساعة منها 10800 طائف في الدور الأرضي، و28500 في الدور الأول، وألفان في دور العربات لذوي الاحتياجات الخاصة، و36 ألفًا لسطح المسعى.