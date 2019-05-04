بالفيديو: أمير تبوك .. الحصول على السكن لم يعد مقلقًا كما كان في السابق

أشاد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بجهود وتجاوب وزارة الإسكان، ممثلةً في وزير الإسكان ومسؤولي الوزارة بالمنطقة، وعملها المستمر في ضخ المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم الأسر كافة؛ مبينًا أن تلك الجهود آتت أكلها ولم يعد الحصول على السكن بالأمر المقلق. وأكد في كلمته خلال تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بمنطقة تبوك، على دور الوزارة الهام في تسهيل تملّك المواطنين للمسكن المناسب؛ مُثمّنًا ما حققته وزارة الإسكان من نتائج خلال سنتين الماضيتين في هذا الشأن.

وأشار أمير منطقة تبوك، إلى أن برامج الإسكان والخيارات المتنوعة التي وفّرتها الوزارة للمواطن، انعكست إيجابًا على قدرة المواطن في تملك مسكنه بسهولة وبخيارات متعددة على عكس ما كان في الماضي؛ مشيدًا بالنتائج التي تَحققت في “الإسكان التنموي” الذي يهتم كثيرًا بالأسر المحتاجة؛ داعيًا الوزارة إلى تكثيف أبرز تلك الإنجازات التي تحققت للمواطن. وأبدى الأمير فهد بن سلطان بن سلطان، سعادته باللقاء الذي جمعه بوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال زيارته للمنطقة؛ مشيدًا بالعرض المرئي لبرنامج “الإسكان” وتدشين مرحلة جديدة من مراحل الإسكان في تبوك.

وبيّن أن الإسكان يحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصهم على أن يكون السكن من الأولويات التي يجب أن تؤمّن للمواطن بأشكال وأنواع مختلفة. الجدير بالذكر أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، سلّم بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، كما استعرض مع الوزير خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدّمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة تبوك، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم وخطط وسير المشاريع السكنية. كما ناقش مع وزير الإسكان أبرز التحديات والعوائق التي تواجه القطاع في المنطقة، وسبل تعزيز الحلول السريعة، وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية الإنجاز لخدمة المواطنين بجميع فئاتهم.