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الاتحاد السعودي يقرر إقالة خليل جلال رسمياً

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قرر الاتحاد العام لكرة القدم في اليوم السبت إقالة رئيس لجنة الحكام خليل جلال من منصبة وذلك بعد تصريحات أدلها بها عقب نهائي الكأس بين الاتحاد والتعاون.

وكان جلال تولى رئاسة لجنة الحكام خلفاً للإنجليزي مارك كلاتنبيرغ الذي تمت إقالته من قيادة اللجنة في فبرير الماضي.

وبين الاتحاد، أن جلال خالف نظام التصريحات الإعلامية وحديثه لو سائل الإعلام دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد، إلى جانب نقل معلومات غير دقيقة.


وبين اتحاد القدم في بيانه أنه شرع في التفاوض مع خبير دولي لتولي رئاسة اللجنة، حيث سيعلن عن ذلك خلال أيام.
 

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