وزير «الشؤون الإسلامية» يوجه بالتحقيق مع مسؤولي «جامع الملك خالد» بالرياض

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم السبت، بالتحقيق مع الإمام والمؤذن ومسؤولي شركة الصيانة في جامع الملك خالد، بحي منفوحة، وسط الرياض.

ويأتي هذا التحرك السريع من الوزير، على خلفية انتشار مقطع فيديو أطلق فيه أحد المواطنين نداءً عاجلًا للوزير، يلفت النظر فيه إلى وجود تجمع مياه آسنة في بدروم الجامع، أصبحت مرتعًا للحشرات، ومصدرًا للروائح الكريهة؛ ما يُشكل خطرًا على صحة المصلين.

وطالب الوزير، المسؤولين بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، بتشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع، ومعالجة الأمر بأسرع وقت، والتحقيق مع منسوبيه وشركة الصيانة التي تقوم عليه، مشددًا على إعداد دراسة عاجلة لترميم المسجد وصيانته وكل ما يحتاج إليه من إصلاحات .

وعبر الوزير، عن شكره للمواطن الذي وجه ملاحظاته، مؤكدًا أن «المواطن السعودي لا يُراهَن عليه في غيرته على بيوت الله وحبه لوطنه، وهو عين الوزارة في جميع ما تقوم به تجاه بيوت الله، وفيما يحقق رسالتها»، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة الأمن والأمان.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير، أن عقوبة الفصل والاستغناء ستكون في انتظار الأئمة المتغيبين عن مساجدهم، أو أولئك الذي يستعينون ببدلاء عنهم، قائلًا: نعمل على قدم وساق لتطبيق الأنظمة التقنية في المساجد والمراكز الدعوية ومتابعتها، كما نحرص على تسهيل وتيسير أعمال المساجد ومتابعتها من حيث النظافة، والوزارة لم ولن تتسامح في مخالفة الأنظمة والتعليمات.

وأضاف: الصيانة تكلفت مئات الملايين، والدولة تدعم وبسخاء بنود النظافة والصيانة، واستعدادًا لشهر رمضان تم توظيف ما لا يقل عن أربعة آلاف ما بين إمام ومؤذن وخطيب، وهذا بلا شك دعم من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، لبيوت الله ومرتاديها، مؤكدًا أن الاستعانة بكل هذا العدد سوف يساعد في محاسبة المقصرين أو المخالفين من الأئمة.