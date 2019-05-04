بالفيديو.. افتتاح الجهة الجنوبية لنفق الملك عبدالعزيز.. وانسيابية في حركة المرور

افتتحت أمانة منطقة نجران، اليوم السبت، الجهة الجنوبية لمشروع نفق الملك عبدالعزيز، ما أدى إلى سيولة مرورية ملحوظة.

وعبر صفحتها على «تويتر»، نشرت أمانة المنطقة فيديو يوضح الانسيابية في حركة المرور، عقب الافتتاح، قائلة: بناء على توجيهات نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، افتتحت الأمانة اليوم طريق الخدمة (الجهة الجنوبية) لمشروع نفق الملك عبدالعزيز، مشيرة إلى أن هذا الطريق يُعتبر محور ربط هام، سيسهم في تحقيق انسيابيه أعلى في الحركة المرورية، كما سيحرر الحركة باتجاه الشرق.

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وفي إطار، تحقيق الانضباط في الشارع النجراني، دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، الأربعاء الماضي، انطلاق دوريات الأفواج الأمنية؛ لمباشرة مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية في منطقة نجران، وذلك بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وأوضح اللواء القحطاني، ‏أن تدشين انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في منطقة نجران، جاء امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار اللواء القحطاني، إلى أن التدشين يأتي وفق الخطة المعتمدة من وزير الداخلية؛ لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي نشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏.