«التعاون الإسلامي» تعتمد مساعدات لمؤسسات خيرية في دول عربية وإفريقية

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تقديم مساعدات تنموية ومالية قدمتها المنظمة العامة، ممثلة بصندوق التضامن الإسلامي، لعدد من المؤسسات الخيرية والإسلامية في عدد من الدول.

واشتملت المساعدات، على حفر آبار مياه في جمهورية بوركينا فاسو، والتكفل بتكملة بناء فصول دراسية في موريشوس، وتقديم دعم مالي لجمعيات السرطان في قطاع غزة، وشراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات في فلسطين، وشراء سيارة لنقل المرضى في القدس، لصالح جمعية نسائم مقدسية، بالإضافة إلى تقديم دعم لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ودعم الصندوق الخيري لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، وكذلك دعم مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية لكفالة طلبة العلوم الشرعية من خارج السعودية.

وتشمل المساعدات تمويل مساكن المجد للطلاب اليمنيين في السودان، ودعم اللجنة الإسلامية للهلال الدولي للأسر النازحة بمدينة بنغازي، وتأسيس المدرسة النسوية للعلوم والتكنولوجيا في نيجيريا، وتكملة بناء مدرسة لقمان الثانوية في أوغندا، وبناء الجامع الكبير في بام بالسنغال، ودعم للجامعة الإسلامية في النيجر، وبناء مقر للمدرسة في مالي، وتكملة بناء المعهد الفني الإسلامي في كوت ديفوار، والمساهمة في شراء وقف للمجلس الأعلى لمسلمي كينيا، وبناء كلية تعليمة في بنين، وغيرها من المشروعات الخيرية.

وفي سياق متصل، يكثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يُشكل مظلة إنسانية أنشأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوفير حياة آمنة لشعوب أجهدتها المعاناة؛ جهوده الإغاثية تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

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ووزعت الفرق الإغاثية 1000 سلة غذائية رمضانية على العائلات الفلسطينية اللاجئة بمخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان؛ وذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تُنفذها المملكة للاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق اللجوء.

كما وزع المركز 850 سلة غذائية في مركز الفولة بولاية غرب كردفان السودانية يستفيد منها 4250 فردًا، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لتلبية الاحتياجات الغذائية للشعب السوداني الشقيق.

في الوقت نفسه، دشن مركز الملك سلمان توزيع المنح وأدوات المهنة لـ100 من المستفيدات من مشروع تحسين سبل العيش في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر بمدينة المسيمير بمحافظة لحج اليمنية.