أمير الجوف يوجِّه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام

وجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بعقد اجتماعات للجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة؛ لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، الذي يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ .

وتضمن توجيه الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، بمواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها لأعمالها على مدار الساعة؛ لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.