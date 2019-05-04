السعودية اليوم / "مدني الحدود الشمالية" يستكمل استعدادات خطة السلامة والتوعية الشاملة لشهر رمضان المبارك



عرعر 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

أكملت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها وجاهزيتها لخطة السلامة والتوعية الشاملة لشهر رمضان المبارك التي تم اعتمادها من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وتركزت محاور الخطة على تكثيف عمليات الكشف والتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والشقق المفروشة في مدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى نشر دوريات السلامة في أماكن التجمعات التي تشهد كثافة بشرية وكذلك التوعية الوقائية لأفراد المجتمع.

وأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، أن الخطة تأتي استكمالاً للخطط الموسمية التي تركز على منطلقات التوعية وتطبيق وتنفيذ اشتراطات السلامة في المنشآت والمواقع العامة تحقيقاً لأهداف السلامة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات .

// انتهى //

22:35ت م

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