السعودية | فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد أوضاع أسر الأيتام في محافظة مأرب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:35 مساءً, 4 مايو 2019 م المناطق_الرياض قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة تفقدية في محافظة مأرب لأسر الأيتام في بيوتهم للاطلاع على وضعهم المعيشي والإيوائي والصحي والتعليمي.

وقدمت الأسر الشكر للفريق على هذا الدعم عبر برنامج (لست وحدك) المخصص لأسر الأيتام المتضررة في اليمن، مقدمين بعض المقترحات لتحسين أحوالهم العامة.

ويأتي ذلك ضمن البرامج المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني خصوصا الفئات الأشد ضعفا في جميع المجالات.

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