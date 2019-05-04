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توجيه من نائب أمير نجران للجان العفو عن نزلاء الحق العام

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2019-05-04

توجيه من نائب أمير نجران للجان العفو عن نزلاء الحق العام

متابعات الخليج 365 - واس

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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بعقد اجتماعات للجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.

وتضمن توجيه سموه مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها لأعمالها على مدار الساعة؛ لضمان سرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.





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