شاهد بالصور.. آخر استعدادات بلدية محايل لشهر رمضان

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

أنهت بلدية محافظة محايل عسير جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، بما يواكب متطلبات متابعات الخليج 365 السعودي خلال الشهر الكريم.

واستعدت البلدية بتجهيز السوق الرمضاني الذي يقع بالقرب من سوق الخضار جنوب المحافظة، والذي يتكون من 48 محلًّا تقريبًا، كما قامت بتخصيص موقع للأسر المنتجة.

وشهد السوق خلال العام الماضي تدفق العديد من أهالي المحافظة وزوارها، حيث تنوعت الأطعمة الرمضانية بمشاركة العديد من الأسر المنتجة والشبان السعوديين في البيع، إضافة إلى وجبة الحنيذ التي تعتبر من أشهر المأكولات الشعبية بمحافظة محايل عسير.

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ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” اليوم آخر الاستعدادات للسوق الرمضاني، والذي سيشهد حركة شرائية عالية مع انطلاق الشهر الفضيل.

ومن جانبه أكد سعيد بن علي آل مصمع، رئيس البلدية، أنهم استعدوا منذ وقت مبكر لاستقبال شهر رمضان من خلال تكثيف أعمال النظافة، والرقابة الصحية، والجولات الميدانية الشاملة للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

كما قامت البلدية بتنفيذ أعمال صيانة للمتنزهات والحدائق العامة وصيانة الألعاب وتكثيف عمليات النظافة، وزراعة الزهور الصيفية، إضافة إلى نظافة وصيانة الإنارة بالمداخل، وصيانة الشوارع الرئيسة والأحياء الداخلية، وإعادة ضبط توقيت الإنارة خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية الميدانية سوف تشمل المطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية، وسلامة المعروض من المواد الغذائية.