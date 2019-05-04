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الان تتابع “الترفيه” تكشف عن برامجها لتأهيل الكوادر الوطنية والان مع التفاصيل
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كشف المدير التنفيذي لتطوير القطاع في “الهيئة العامة للترفيه” المهندس أحمد الشرقي عن توجهات “الهيئة” المستقبلية لتطوير برامج تدريبية وتطويرية وبرامج ابتعاث بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك إثر مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان “تأثير التعليم الذكي” في منتدى انكسيرا الذي عقد الأربعاء الماضي في مركز الملك عبد الله المالي.
وتحدث الشرقي في مشاركته عن التعاون بين “الهيئة” وبين جهات عديدة من ضمنها الجامعات عبر استغلال مرافقها لإقامة الفعاليات العالمية تحديداً، وكذلك فتح باب التطوع أمام الطلاب والطالبات لاكتساب الخبرات عبر تنظيم الفعاليات المختلفة والتعرف على مختلف جوانبها،
وتطرق في حديثه لموضوع توليد الوظائف في هذا القطاع واعتماد معايير عالمية في التدريب والتوظيف، حيث تم تحديد مجموعة من البرنامج التدريبية في المنطقة وحول العالم، لتأهيل الكوادر السعودية للعمل في هذا القطاع الحديث.
وتأتي مشاركة “الهيئة” في هذا المنتدى الذي ناقش تقنيات التعليم الحديث بحضور عدد من القياديين في قطاع التعليم، تأكيداً لدورها في تعزيز ثقافة الترفيه في مختلف القطاعات والشراكة مع الجهات المختلفة، لبحث أوجه العمل المشترك بما يسهم في بناء قطاع الترفيه وتوفير الفرص التدريبية والتعليمية للكوادر الوطنية.
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