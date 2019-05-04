شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: خصصنا 33 مركزا إسعافيا في العاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1440، من خلال خطة شاملة تضمنت أكثر من 85 مركزا إسعافيا في منطقة مكة المكرمة مزودة بـ 170 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 1365 موظفا.

وخصصت الهيئة 33 مركزا إسعافيا في العاصمة المقدسة وأكثر من 80 سيارة إسعاف و4 فرق للعناية و3 فرق أخرى غير إسعافية وطاقم طبي مكون من 386 ممارسا صحيا في كافة التخصصات موزعة على أربعة مواقع تشغيلية، كما خصصت الهيئة 7 مراكز إسعافية أخرى على الخطوط المؤدية للعاصمة المقدسة والمنفذ الجوي مزودة بـ 30 فرقة إسعافية.

وحددت الهيئة 5 مواقع إسعافية أخرى منتدبة من مناطق المملكة خلال شهر رمضان داخل حجوزات السيارات على الخطوط السريعة، كما خصصت الهيئة 12 فرقة إسعافية للاستجابة المتقدمة للتواجد داخل حدود الحرم و5 فرق للدرجات النارية، إضافة إلى تخصيص 20 نقطة إسعافية داخل الحرم وساحاته مزودة بأكثر من 23 فرقة إسعافية.

ويشارك ما بين 600- 700 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال الشهر المبارك، تتمركز في 18 نقطة تغطي كافة مناطق الحرم خلال الـ 20 يوما الأولى، كما رفعت الهيئة عدد النقاط إلى أكثر من 30 نقطة إسعافية للتمركز خلال العشر الأواخر، كما تم تحديد 5 عربات غولف لتسهيل نقل الحالات الإسعافية داخل ساحات الحرم.