شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الرياض متوجهاً إلى محافظة جدة.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، و الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، و الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، و الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، و الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن محمد بن جلوي، و الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، و الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، و محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، و سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، و المستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، و محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، و المستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، و الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، و الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، و الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، و الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، و الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز،

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كما كان في وداع الملك المفدى عند سلم الطائرة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، و وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، و الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، و نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، و الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته - رعاه الله - رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، و نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، و رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، و رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.