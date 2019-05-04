شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تقدم مساعدات لجمعيات خيرية في عدة دول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تقديم مساعدات تنموية ومالية قدمتها المنظمة العامة، ممثلة بصندوق التضامن الإسلامي، لعدد من المؤسسات الخيرية والإسلامية في عدد من الدول.
وضمت المساعدات، حفر آبار مياه في جمهورية بوركينا فاسو، والتكفل بتكملة بناء فصول دراسية في موريشوس، وتقديم دعم مالي لجمعيات السرطان في قطاع غزة، وشراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات في فلسطين، وشراء سيارة لنقل المرضى في القدس، لصالح جميعة نسائم مقدسية، بالإضافة إلى تقديم دعم لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ودعم الصندوق الخيري لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، وكذلك دعم مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية لكفالة طلبة العلوم الشرعية من خارج السعودية.
وتشمل المساعدات تمويل مساكن المجد للطلاب اليمنيين في السودان، ودعم اللجنة الإسلامية للهلال الدولي للأسر النازحة بمدينة بنغازي، وتأسيس المدرسة النسوية للعلوم والتكنولوجيا في نيجيريا، وتكملة بناء مدرسة لقمان الثانوية في أوغندا، وبناء الجامع الكبير في بام بالسنغال، ودعم للجامعة الإسلامية في النيجر، وبناءمقر للمدرسة في مالي، وتكملة بناء المعهد الفني الإسلامي في كوت ديفوار، والمساهمة في شراء وقف للمجلس الأعلى لمسلمي كينيا، وبناء كلية تعليمة في بنين، وغيرها من المشروعات الخيرية.
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