شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المجمعة: تعذر رصد «هلال رمضان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشفت جامعة المجمعة عن تعذر وحدة الرصد بمرصدها الفلكي بحوطة سدير من رصد هلال شهر رمضان المبارك اليوم (السبت). كشفت جامعة المجمعة عن تعذر وحدة الرصد بمرصدها الفلكي بحوطة سدير من رصد هلال شهر رمضان المبارك اليوم (السبت). وأشارت المجمعة إلى أنه بناءاً على رغبة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والاحد، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء غدٍ الأحد



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