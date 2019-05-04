خادم الحرمين الشريفين يصل جدة قادماً من الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جدة - واس وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم إلى جدة قادماً من الرياض. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كان في استقباله عند باب الطائرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، و محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود .



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