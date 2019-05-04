، "‏التميمي": حالة جوية ممطرة تبدأ الخميس.. ‏وعودة الأمطار الرمضانية للرياض ،

- 1/2
- 2/2
توقَّع الراصد الجوي محمد الخزي التميمي أن تتأثر منطقة الرياض بأمطار ربيعية رمضانية، تبدأ الخميس القادم، وتستمر أيامًا عدة.
وقال "التميمي" إن الحالة الجوية تأتي بعد طول غياب للأمطار الرمضانية على منطقة الرياض؛ إذ إن شهر رمضان يتقدم دخوله كل عام؛ فتكون الأعوام القادمة في فصل الربيع، وهي فترة أمطار (المراويح والسرايات). وبعد ست سنوات تقريبًا يدخل رمضان في فصل الشتاء والبرد، ولن يعود لفصل الصيف إلا بعد 22 عامًا تقريبًا.
وأضاف بأنه من المتوقع أن تشمل الحالة الجوية أجزاء من المرتفعات الجنوبية وشرقها وشرق منطقة مكة، وأجزاء من حائل والقصيم والشرقية.. وتتضح بشكل أفضل مع اقترابها.
كما نبّه التميمي بأن سُحب هذه الفترة تكون مصحوبة بهبات رياح نشطة، وعواصف غبارية. لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على النصف الشمالي من السعودية، ومرتفعة على النصف الجنوبي خلال الحالة الجوية.
وبعدها، ومع بداية فصل الصيف، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع؛ فتكون ذروة وشدة الحر في شهرَي يوليو وأغسطس اللذين يتوافقان مع الحج. والله أعلم.
"التميمي": حالة جوية ممطرة تبدأ الخميس.. وعودة الأمطار الرمضانية للرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
توقَّع الراصد الجوي محمد الخزي التميمي أن تتأثر منطقة الرياض بأمطار ربيعية رمضانية، تبدأ الخميس القادم، وتستمر أيامًا عدة.
وقال "التميمي" إن الحالة الجوية تأتي بعد طول غياب للأمطار الرمضانية على منطقة الرياض؛ إذ إن شهر رمضان يتقدم دخوله كل عام؛ فتكون الأعوام القادمة في فصل الربيع، وهي فترة أمطار (المراويح والسرايات). وبعد ست سنوات تقريبًا يدخل رمضان في فصل الشتاء والبرد، ولن يعود لفصل الصيف إلا بعد 22 عامًا تقريبًا.
وأضاف بأنه من المتوقع أن تشمل الحالة الجوية أجزاء من المرتفعات الجنوبية وشرقها وشرق منطقة مكة، وأجزاء من حائل والقصيم والشرقية.. وتتضح بشكل أفضل مع اقترابها.
كما نبّه التميمي بأن سُحب هذه الفترة تكون مصحوبة بهبات رياح نشطة، وعواصف غبارية. لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على النصف الشمالي من السعودية، ومرتفعة على النصف الجنوبي خلال الحالة الجوية.
وبعدها، ومع بداية فصل الصيف، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع؛ فتكون ذروة وشدة الحر في شهرَي يوليو وأغسطس اللذين يتوافقان مع الحج. والله أعلم.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
09:38 PM
الحالة تشمل أجزاء من المرتفعات الجنوبية وشرقها وشرق مكة ومناطق أخرى
توقَّع الراصد الجوي محمد الخزي التميمي أن تتأثر منطقة الرياض بأمطار ربيعية رمضانية، تبدأ الخميس القادم، وتستمر أيامًا عدة.
وقال "التميمي" إن الحالة الجوية تأتي بعد طول غياب للأمطار الرمضانية على منطقة الرياض؛ إذ إن شهر رمضان يتقدم دخوله كل عام؛ فتكون الأعوام القادمة في فصل الربيع، وهي فترة أمطار (المراويح والسرايات). وبعد ست سنوات تقريبًا يدخل رمضان في فصل الشتاء والبرد، ولن يعود لفصل الصيف إلا بعد 22 عامًا تقريبًا.
وأضاف بأنه من المتوقع أن تشمل الحالة الجوية أجزاء من المرتفعات الجنوبية وشرقها وشرق منطقة مكة، وأجزاء من حائل والقصيم والشرقية.. وتتضح بشكل أفضل مع اقترابها.
كما نبّه التميمي بأن سُحب هذه الفترة تكون مصحوبة بهبات رياح نشطة، وعواصف غبارية. لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على النصف الشمالي من السعودية، ومرتفعة على النصف الجنوبي خلال الحالة الجوية.
وبعدها، ومع بداية فصل الصيف، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع؛ فتكون ذروة وشدة الحر في شهرَي يوليو وأغسطس اللذين يتوافقان مع الحج. والله أعلم.
، "التميمي": حالة جوية ممطرة تبدأ الخميس.. وعودة الأمطار الرمضانية للرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التميمي": حالة جوية ممطرة تبدأ الخميس.. وعودة الأمطار الرمضانية للرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.