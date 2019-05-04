، "الزهايمر" تطلق حملتها التوعوية الرمضانية.. وتدشن مشروع "رفقة".. برعاية "الخليج 365" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ستطلق برنامجًا تلفزيونيًّا عبر عدد من قنوات الإعلام المرئي والمسموع

تبدأ الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنفيذ خطتها الاستراتيجية لحملتها الإعلامية التي ستطلقها في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، التي شملت العديد من المشاريع والمبادرات المتنوعة بهدف نشر الوعي بمرض الزهايمر، وحشد الدعم المجتمعي الذي يساند الجمعية في تنفيذ برامجها المختلفة، وضمان استمراريتها.

ومن أبرز ملامح خطة الجمعية لهذا العام في شهر الخير والرحمة مرافقة مرضى الزهايمر، ووقفة وتقدير لمقدمي الرعاية، وإعانة وزكاة لمستحقي الزكاة من الأسر المتعففة، ورعاية وعناية من فريق طبي متخصص بمجالات متعددة، وعيادة وعبادة لزيارة مرضانا بالشهر الكريم، وهدية وهداية وفقًا لمراحل المريض (المراحل الأولية: سجادة إلكترونية مهيأة لكبار السن)، والمراحل المتقدمة (أدوات النظافة الشخصية بدون ماء، وكيس محول إلى جل)، وتقييم وبناء لبرامج ومشاريع الجمعية المستقبلية، وترياق ومعين لتوفير أجهزة طبية وأدوية علاجية لأسر الدخل المحدود، وتكاتف وولاء لتعزيز انتماء الكادر الوظيفي والفِرق التطوعية، وقدوة واقتداء عبر إشراك الأطفال ضمن الزيارات، وتعريفهم بالمرض منذ الطفولة، ونزاهة وشفافية بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين والمانحين والداعمين والأعضاء (قطاعات وأفراد)، وحماية وإيواء بدفع إيجارات مستحقي الزكاة وتوفير العاملات المدربات للعناية بمرضى ذوي الدخل المحدود.

كما ستطلق الجمعية برنامجًا تلفزيونيًّا خلال عدد من قنوات الإعلام المرئي والمسموع. وتركز الجمعية خلال قنوات 24 السعودية على مسارات التحول والتمكين وبرامج ومشاريع الجمعية، بمشاركة عدد من الأطباء النخب بالسعودية؛ إذ يستعرض البرنامج من خلال نقل مباشر نماذج من حالات الأسر التي لديها مريض بالزهايمر لإطلاع المجتمع عليها، وتلقي استفساراتهم عنها.

وتشمل الخطة أيضًا رفع التوعية مع أمانات المناطق، وتوزيع مطبوعات وملصقات إعلانية من خلال عدد من القطاعات التي أبدت استعدادها لمساندة الجمعية في تنفيذ حملتها الإعلامية. ومن تلك الشركات شركة سماسكو. كما أتاحت بعض البنوك للجمعية الإعلان من خلال شاشات الصراف الآلي، وكذلك برنامج "واو الخير" لدى البنك السعودي للاستثمار. وتستفيد الجمعية أيضًا من الخيم الرمضانية في بث رسالتها التوعوية.

ومن ضمن حملتها الرمضانية الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث رسائلها التوعوية والتثقيفية من خلال رواد الإعلام الحديث من المثقفين والكتّاب؛ إذ تحظى هذه الوسائل برواج كبير بين فئات المجتمع كافة.

وفي السياق ذاته، أنهت الجمعية استعداداتها وإجراءاتها الميدانية كافة لإطلاق النسخة الخامسة من مشروع "رفقة" التوعوي الاجتماعي النفسي المتكامل، ويتضمن زيارات ميدانية مباشرة لأسر مرضى الزهايمر كافة في جميع مناطق السعودية في شهر رمضان الكريم؛ وذلك تحقيقًا لرؤية ورسالة الجمعية، وترسيخ قيم الخير والعطاء خلال الشهر الفضيل.

وفي مطلع هذا الشهر الفضيل تطلق الجمعية حملتها لاستقبال الزكاة، وجمع التبرعات.

وتوجه الجمعية الدعوة لأهل الخير في أرجاء السعودية كافة للتجاوب مع هذه الحملة التي تسهم في توفير احتياجات ومستلزمات مرضى الزهايمر المحتاجين، التي تمثل أعباء عالية التكلفة على المريض وأسرته.